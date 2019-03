CLUBNIEUWS. Domper voor Club Brugge met oog op play-offs, opsteker voor Genk

Zondag staat de 30ste en laatste speeldag van de reguliere competitie op het programma in de Jupiler Pro League. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws dus!

AA GENT. Open training

Zondag werken de Buffalo’s hun laatste en allesbeslissende partij af in de strijd voor Play-off 1. Op bezoek bij STVV gaan ze op jacht naar het zesde en laatste ticket voor Play-off 1. Vandaag kunnen de Gentse fans hun favoriete Buffalo’s aanmoedigen op een open training in het PGB-stadion van KRC Gent in Oostakker. Van 10 tot 12.30 uur is iedereen welkom. Parkeren is mogelijk op het aanpalende parkeerterrein (Eikstraat 85) en het PGB-stadion is ook bereikbaar met het openbaar vervoer via buslijnen 70, 71 en 72. (ssg)

ANTWERP. Juklerod weekje in Noorwegen

Juklerod vertoeft in zijn thuisland. Hij komt pas volgende dinsdag terug naar België en mist zo Kortrijk. De staf wilde hem extra rust geven, want het was al een lang en zwaar seizoen voor hem. Met 2.591 minuten is hij de veldspeler die het vaakst in actie kwam, en een zomervakantie had hij niet. Hij kwam in juli over uit Noorwegen, waar het seizoen in maart was begonnen en volop bezig was. Volgende maandag en dinsdag krijgen de Antwerp-spelers trouwens vrij. (dvd)

CERCLE BRUGGE. Kappa als nieuwe kledijsponsor

Cercle gaat in zee met het Italiaanse Kappa als nieuwe kledijsponsor. Kappa werd in 1916 opgericht in Turijn en is het merk met het alombekende logo dat rug aan rug een man en een vrouw afbeeldt. Kappa tekende een contract tot 2023. De afgelopen twee jaar speelde Cercle met het Franse Erima. Vandaag wordt in een buitengewone algemene vergadering Oleg Petrov aangesteld als afgevaardigd bestuurder. (kv)

CLUB BRUGGE. Nakamba mist start play-offs

Vorig seizoen was hij nog een stille kam­pioenenmaker, dit jaar lijkt een pechseizoen te worden voor Marvelous Nakamba. De middenvelder van Club Brugge is ongeveer vier weken out met een scheurtje in de dij. Daardoor mist hij naast de match tegen Moeskroen ook mogelijk de eerste drie matchen van Play-off 1. Nakamba moest vorige zomer al de volledige voorbereiding op het nieuwe seizoen missen door een hardnekkige knieblessure. Hij kwam pas eind september opnieuw aan spelen toe.

Op die tegenvaller na trekt Club Brugge bijna op volle sterkte naar de play-offs. Gisteren traden er maar liefst 21 fitte kernspelers aan tijdens de enige open training van de week. Danjuma werkte opnieuw een matchvorm af en werkt verder aan zijn comeback en ook Mechele ondervindt momenteel geen hinder van zijn schouder of de spierblessure die hem even teisterde. (jve)

GENK. Berge traint weer voluit

Na twee vrije dagen gaf de Genkse A-kern van Philippe Clement weer het volle pond. Opvallend: ook Sander Berge ging voluit, hij schuwde de duels niet in de wedstrijdvormen. De match van zondag komt mogelijk nog net te vroeg voor Berge, die waarschijnlijk zijn rentree maakt in de oefenwedstrijd (achter gesloten deuren) die de Genkse niet-internationals op vrijdag 22 maart afwerken tegen Westerlo.

Malinovskyi en Borges voelden zich ziekjes en bleven binnen, net als Wouters (lichte blessure). (mg)

STANDARD. Pocognoli dicht bij terugkeer

Na twee vrije dagen pikte Standard gisteren de draad opnieuw op met een training in de voormiddag. Daarbij was iedereen aanwezig, behalve de langdurig geblesseerden Oulare (terug begonnen met buiten te lopen en oefeningen in de zaal) en Pocognoli (individuele oefeningen op het veld met de bal). Verwacht wordt dat de laatstgenoemde, in december geopereerd aan de heup, volgende week de groepstraining alweer kan hervatten. (bfa)

STVV. Clinikanaries

Zondag wordt het alles of niets voor STVV tegen AA Gent en dus trokken Marc Brys en de zijnen op teambuilding. Daarna volgde nog een bezoekje aan zieke kinderen en daar maakte vooral Wataru Endo indruk, vond de coach. “Je moet het maar doen, hé. Endo is Japans international, maar zweette zich woensdag twee uur de pleuris in dat mascottepak. Hij deed dat met hart en ziel voor de kinderen in het ziekenhuis. Zoiets vind ik bijzonder knap.” (gus)

Foto: JEFFREY GAENS

WAASLAND-BEVEREN. Praten met Roef

Waasland-Beveren moet voor 20 maart – net na de reguliere competitie – beslissen of het de aankoopoptie licht van Davy Roef (25). De doelman wordt nu gehuurd van Anderlecht en kost 750.000 euro. Daarover staat een gesprek gepland, want om Roef eventueel te houden, moet er ook een contractdeal gesloten worden met de speler zelf.

Vraag is of Roef het ziet zitten om op de Freethiel te blijven. De naam van Waasland-Beveren valt in de zaak Propere Handen en sancties zijn niet uitgesloten. Dat en het feit dat er enkele clubs uit de subtop hem volgen, weerhoudt Roef er misschien van om zijn lot aan Waasland-Beveren te verbinden. Een terugkeer naar Anderlecht om er tweede keeper te zijn, lijkt echter evenmin een optie. (vdm)

ZULTE WAREGEM. Bansen en Demir trainen nog individueel

Bij Zulte Waregem traint Erdin Demir nog altijd individueel. De Zweedse linksachter ondervindt nog steeds hinder aan zijn rug. Ook Eike Bansen kon de groepstraining nog niet hervatten. De Duitse derde doelman van Essevee werkt verder aan zijn comeback nadat hij een breuk aan de vinger opliep. Voor het overige is iedereen fit voor de komst van Racing Genk, aanstaande zondag. (jcs)