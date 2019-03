Dieven stelen “waardevolle Brueghel” uit kerk, maar nu blijkt dat politie die door kopie had vervangen

Onbekenden gingen in het Noord-Italiaanse Castelnuovo Magra aan de haal met “een kostbaar doek van Pieter Brueghel de Jonge” dat in de kerk Chiesa di Santa Maria Maddalena hing. Dat was althans wat journalisten in Italië te horen kregen. Nu blijkt dat het schilderij helemaal niet zo waardevol was. De politie had namelijk vooraf lucht gekregen van een mogelijk op til zijnde diefstal en verving het doek door een kopie om zo de dieven in de val te lokken. Pas enkele uren later werd de pers geïnformeerd over de set-up, meldt het Italiaanse agentschap ANSA.