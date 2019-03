Code geel: let op voor rukwinden

Het KMI waarschuwt donderdag opnieuw voor rukwinden, met vanaf 11 uur tot in de vooravond een code geel in het hele land. Er zouden windstoten tot 70 of 80 km per uur zijn, en “eventueel tot 90 km per uur in het geval van intense buien”. In de provincies Luik en Luxemburg geldt ook code geel voor regen.