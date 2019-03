20 jaar na haar verdwijning daagt dochter van Cynthia weer op, met nieuwe identiteit en 4 kinderen

Meer dan twintig jaar na haar verdwijning is de dochter van de Amerikaanse Cynthia Haag weer opgedoken. De toen veertienjarige Crystal is nu een vrouw geworden, die vier kinderen en een nieuwe achternaam heeft. Én Spaans spreekt.

Cynthia wilde niet verhuizen. Ze weigerde. Wat als haar dochter toch nog zou terugkeren. De moeder van Crystal had de hoop nog niet opgegeven, ook al was haar dochter al meer dan twee decennia vermist. Maar toen haar andere dochter haar vorig jaar in maart opbelde om te zeggen dat ze uit het niets een Facebookberichtje had gekregen van Crystal, was Cynthia toch nog afhoudend. Ze wilde zich beschermen tegen een nieuwe, zoveelste teleurstelling.

Maar toen ze een dag later een foto op het Facebookprofiel bekeek, wist ze het meteen. Die tanden, die ogen, die glimlach. Dat was haar dochter, haar Crystal. Levend. Volwassen.

Gemengde gevoelens

De moeder was door het dolle heen, maar tegelijk had ze ook veel vragen. Waarom was ze weggegaan? Waar was ze al die tijd geweest? Waarom was ze nu opnieuw opgedoken? En vooral: was alles goed met haar?

Bij een eerste ontmoeting, in Crystals woonplaats New York, bleek hoeveel er veranderd was. Haar korte haar was nog het minste. Crystal was nu 35, sprak vloeiend Spaans en had de familienaam Haag ingeruild voor Saunders. En ze had vier kinderen.

We zijn nu een jaar later en de onderlinge relatie tussen de herenigde familieleden ligt nog altijd moeilijk. “Ik wil gewoon van haar houden”, zegt haar moeder. Voor Crystal ligt het moeilijker. “Ze behandelt me nog altijd alsof ik een kind ben. Soms is het gewoon makkelijker om weg te blijven.”

Jarenlang misbruik

Ondertussen is duidelijk geworden waarom Crystal plots van de aardbodem was verdwenen. Het jonge meisje was jarenlang misbruikt door een buurman en was weggelopen omdat ze dacht dat haar moeder ervan op de hoogte was. Cynthia ontkent dat in alle toonaarden, maar Crystal weet nog altijd niet goed wat ze moet geloven.

Crystal is nu opnieuw in Baltimore gaan wonen, bij een tante, en ziet haar moeder geregeld. Elke dag proberen ze dichter naar elkaar toe te groeien.