Opmerkelijke beslissing van rechter: mama mag niet weten dat eigen kind kanker heeft

Een vreemde beslissing van het hooggerechtshof in Londen: een ziekenhuis mag een moeder niet vertellen dat haar kind kanker heeft.

In juni vorig jaar kreeg een jongeling - meisje of jongen dat is niet bekend - te horen dat hij/zij kanker heeft. Een zeldzame vorm van kanker. Meteen vroeg de patiënt aan het ziekenhuispersoneel en de sociale dienst om die diagnose niet mee te delen aan zijn/haar moeder. Het is niet bekend waarom de patiënt dat zo wil.

De patiënt trok met die eis naar de rechtbank en kreeg daarbij de steun van de jeugdzorg van de stad. “We weten dat onze vraag zeer ongewoon is, maar ze is zeker gegrond”, zeiden de advocaten van de jeugdzorg tegen rechter Justice Hayden, in juni al. Die volgde de jongeling en legde het ziekenhuis een zwijgplicht op.

Verlengd

De opgelegde zwijgperiode loopt straks af. Daarom trokken de jongeling en de jeugdzorg weer naar de rechtbank. Opnieuw kregen ze een positief antwoord. De zwijgplicht van het ziekenhuis is verlengd.

De zieke tiener woont bij een familielid en heeft al een paar jaar geen contact meer met de moeder, vertelde de jeugdzorg nog aan de rechter. De vader van de tiener is wel op de hoogte.