Digitale meter niet meer de boeman voor wie zonnepanelen heeft: dit verandert er voor (toekomstige) eigenaars

Oef. Wie zonnepanelen heeft, mag er zeker van zijn dat zijn investeringen niet in rook opgaan wanneer overal in Vlaanderen de digitale meter wordt geïnstalleerd. Wie dat wil, mag van de Vlaamse regering nog 15 jaar voor het bestaande systeem kiezen. De sector is opgelucht.

Het gaat minstens 15 jaar duren vooraleer alle huizen in Vlaanderen een digitale meter zullen hebben. Maar vooral bij mensen met zonnepanelen was de bezorgdheid groot. Niet alleen omdat installateurs eerst bij hen langskomen wanneer de uitrol op 1 juli begint, maar ook omdat zij vreesden dat ze hun voordelen zouden verliezen. Wanneer zij elektriciteit produceren draait de bestaande meter immers terug en hoeven ze dus niet te betalen voor stroom. Een digitale meter - nochtans een slimme meter genoemd - kan dat niet.

Net op een moment dat het aantal zonnepanelen voor het klimaat een boost nodig heeft, zorgde de onzekerheid ervoor dat particulieren twijfelden om toe te happen. Terwijl de voorbije jaren telkens een stijging werd opgetekend, werden er vorig jaar maar evenveel nieuwe installaties gelegd als in 2017, zegt Bram Claeys, directeur van de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen. De oplossing die Lydia Peeters’ voorganger in de Vlaamse regering - Bart Tommelein - beloofde, was dus dringend nodig.

Op de valreep raakten de Vlaamse meerderheidspartijen en de Vlaamse energiewaakhond VREG het daarover eens. Wie nu zonnepanelen heeft - en wie er nog voor eind volgend jaar legt - mag nog 15 jaar na de installatie voor het bestaande systeem kiezen. Wie er al 10 jaar heeft liggen, mag de winst dus nog 5 jaar behouden zoals dat nu het geval is. Hij of zij zal wel net zoals nu al het geval is een vergoeding moeten betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet, het zogenaamde prosumententarief.

Wie overdag veel thuis is en stroom verbruikt, kiest volgens Energieminister Peeters (Open VLD) echter beter voor het nieuwe systeem. Je moet dan netto betalen wat je van het net afneemt, maar het prosumententarief ophoesten hoeft dan niet meer. Vanaf 2021 wordt dit overigens nog het enige mogelijke systeem. Tegen dan krijgen de - ongeveer 340.000 - eigenaars van zonnepanelen wel een vergoeding voor elektriciteit die ze niet zelf gebruiken maar op het net zetten. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk.

Bram Claeys is tevreden met het akkoord dat het Vlaams Parlement voor de verkiezingen nog moet goedkeuren. Volgens Lydia Peeters zal dit het vertrouwen in de sector weer verhogen. “We rekenen erop dat we hiermee mensen die hun plan om zonnepanelen te installeren even hadden opgeborgen, overtuigen om er nu voluit voor te gaan. Bovendien kan de uitrol van de digitale meter nu starten zoals gepland was: op 1 juli 2019,” zegt ze.

Waarom moeten de digitale meters er komen? Omdat die een reeks voordelen biedt. De meter geeft bijvoorbeeld inzicht in je elektriciteitsverbruik, waardoor je makkelijker ziet waar je energie kunt besparen. Wie in de toekomst van op zijn werk de wasmachine wil aanzetten, zal dat ook via die meter kunnen doen. En uiteraard levert die meter ook de overheid en de netbeheerders voordelen op.