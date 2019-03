Versoepeling moet einde maken aan absurde regels bij gebruik auto mindervalide

Er komen soepelere regels voor het gebruik van auto’s die personen met een handicap onder een gunstig btw-tarief hebben gekocht. Vandaag zijn die voorwaarden soms absurd streng, vindt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD), volgens wie de aanpassing een pak ongemakken voor personen met een handicap en hun gezin uit het leven moet helpen.

Invalide personen kunnen onder strikte voorwaarden een auto aankopen aan een verlaagd btw-tarief van 6 procent. De letterlijke toepassing van de voorschriften kan echter verstrekkende gevolgen hebben. De ouder van een gehandicapt kind kan de wagen bijvoorbeeld niet gebruiken indien het kind niet in de wagen zit, met uitzondering van de rit naar school of terug.

“De huidige gunstregeling is verre van gunstig”, zegt minister De Croo. De administratie voert daarom drie aanpassingen door aan situaties waarin de wagen mag worden gebruikt. “Met de versoepeling maken we een einde aan het ongemak waar veel mensen met een handicap en hun gezinnen dagelijks mee worstelen.”

Wat verandert precies?

Indien een gezin over één auto beschikt, dan wordt het recht toegestaan voor het voertuig dat wordt bestuurd door de echtgenoot van de gehandicapte persoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven en die niet in staat is te sturen, op voorwaarde dat de gezondheidstoestand het bezit van een voertuig vereist.

In een gezin met meerdere voertuigen wordt het recht ook toegestaan indien de invalide of gehandicapte niet zelf met de wagen kan rijden en de persoon die hem vervoert naar een bestemming daar niet blijft wachten, en dus zonder de invalide terug naar huis keert en later terugkeert.

Voortaan wordt het ook toegestaan dat een derde alleen met het betrokken voertuig boodschappen doet voor de invalide indien die, om gezondheidsredenen, zijn woning tijdelijk niet kan verlaten. Die regel gold tot voor kort enkel voor een bezoek aan de apotheek.