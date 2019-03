Democraat Beto O’Rourke wil opkomen bij Amerikaanse presidentsverkiezingen

De Democraat Beto O’Rourke gaat een gooi doen naar de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat heeft televisiezender KTSM uit Texas, de geboortestaat van O’Rourke, gemeld. Volgens de zender volgt donderdagochtend de officiële aankondiging. O’Rourke zou het nieuws in een sms wel al aan het medium hebben bevestigd.

De 46-jarige Beto O’Rourke, voormalig afgevaardigde in het Huis, deed in november 2018 nog een poging om de vroegere presidentskandidaat Ted Cruz zijn zetel in de Senaat af te nemen. Dat lukte niet, maar zijn vurige campagne bleef in partijmiddens niet onopgemerkt en de Texaan gold al snel als de rijzende ster bij de Democraten.

Er waren al lang geruchten en vermoedens dat de voormalige punkrocker presidentiële ambities zou hebben, maar zelf verstopte hij niet dat hij ook met twijfels zat rond een eventuele kandidaatstelling.