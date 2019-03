Bij Beerschot Wilrijk zijn ze er zeker van: “Wij promoveren zeker, KV Mechelen zal degraderen”

Francis Vrancken - de mede-eigenaar van Beerschot Wilrijk - en zijn rechterhand Luc Neefs - die eveneens in het clubbstuur zit - schijnen het wel héél zeker te weten: “Beerschot Wilrijk speelt volgend seizoen in 1A. Hopelijk krijgen we het zaterdag al voor elkaar. Lukt dat niet, dan zal het via het dossier ‘Propere Handen’ en de groene tafel gebeuren.”

KV Mechelen en Beerschot Wilrijk spelen zaterdag om 16u de cruciale terugmatch van de promotiefinale in 1B. De heenmatch eindigde op 0-0. De winnaar van de dubbele confrontatie tussen de periodekampioenen promoveert naar de Jupiler Pro League. Maar bij Beerschot Wilrijk zijn ze er van overtuigd dat ze ongeacht het resultaat van zaterdag toch zullen promoveren.

“We zijn er van overtuigd dat we straks zullen promoveren. Daar ben ik zelfs honderd procent zeker van”, zegt mede-eigenaar Francis Vrancken vandaag in onze krant. “Kijk, voor ons is het heel duidelijk: we hopen zaterdag sportief de promotie af te dwingen. Lukt dat niet, dan maar via de groene ­tafel. Met hetgeen bekend is aan feiten die onomstootbaar vaststaan en de uitgelekte ­telefoontaps, kan matchfixing bij KV Mechelen niet anders dan bewezen worden geacht.”

Ook Vranckens rechterhand Luc Neefs is daarvan overtuigd. “De voetbalbond kan geen andere sanctie nemen dan degradatie voor KV Mechelen naar eerste amateurklasse. Er is ook nog zoiets als een bondsreglement. We zijn al een tijd geleden begonnen aan de voorbereiding van de competitie in 1A.”

