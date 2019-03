Syriër die visum kreeg onder Francken mogelijk betrokken bij zware misdaad van president al-Assad

Brussel - De asieldiensten onderzoeken of een van de 1.502 Syriërs die via een humanitair visum van het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ons land binnenkwamen, betrokken was bij misdaden van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag en wordt door een goede bron aan Belga bevestigd.

De man in kwestie zou niet via de Mechelse N-VA’er Melikan Kucam naar België gekomen zijn, maar zou op een lijst van een andere tussenpersoon gestaan hebben: de Syrische priester Dibo Habbabé.

Bij een normale procedure “met voldoende screening”, luidt het donderdag, zou hij wellicht nooit een visum gekregen hebben. Het zal volgens de bron die Belga contacteerde ook moeilijk zijn om hem uit te sluiten voor asiel, “nu hij binnen is”.

Woensdag heeft de opvolgster van Theo Francken, minister Maggie De Block (Open Vld), in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de resultaten toegelicht van het onderzoek naar de collectieve toekenning van humanitaire visa via tussenpersonen, zoals onder Francken gebeurde. Ze sprak van een systeem dat “gedoemd is om tot problemen te leiden”.