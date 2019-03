Amerikaanse luchtvaartautoriteit: “737 MAX mogelijk maandenlang aan de grond”

Het kan nog maanden duren vooraleer weer gevlogen wordt met de Boeing 737 MAX. Dat heeft het hoofd van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, Daniel Elwell, gezegd, zo meldt Wall Street Journal. Ondertussen laat Ethiopian Airlines weten dat de zwarte dozen van de Boeing 737 MAX 8 die zondag is neergestort in Ethiopië, naar Parijs werden gestuurd.

De Amerikaanse autoriteiten hebben woensdag beslist om het luchtruim te sluiten voor het vliegtuig “op basis van nieuwe bewijzen” die werden verzameld op de plaats van de crash. In totaal werden de vliegtuigen al in een 50-tal landen gebannen, en ook Boeing zelf raadde aan om de toestellen voorlopig aan de grond te houden.

Experts hadden eerder overeenkomsten vastgesteld tussen het vluchtprofiel van de in Ethiopië neergestorte Boeing en dat van een in oktober vorig jaar in Indonesië gecrashte 737 MAX. Mogelijk zou nieuwe software in de toestellen een rol hebben gespeeld bij beide ongevallen.

De zwarte dozen van het toestel dat zondag is neergestort, zijn ondertussen naar Frankrijk gestuurd. Ethiopië beschikt zelf niet over de nodige uitrusting om de zwarte dozen te analyseren, en heeft daarom aan het Franse Bureau voor Onderzoeken en Analyses (BEA) gevraagd om de analyses uit te voeren. BEA liet weten dat de Ethiopische autoriteiten zullen communiceren over de voortgang van het onderzoek.