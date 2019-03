Limburger met geweld om het leven gebracht in huurhuisje in Ardennen: drie verdachten aangehouden

Genk - Een 80-jarige Antwerpenaar heeft woensdagochtend een lugubere vondst gedaan in de woning die hij verhuurde aan vier Limburgse mannen in het Waalse dorpje Forzée. Een van de huurders, een 33-jarige Genkenaar, lag er dood op de grond. Hij was vastgebonden, geslagen en vertoonde brandwonden. De drie andere huurders waren gevlucht. “De man is met geweld om het leven gebracht”, bevestigt het parket. Drie twintigers zijn aangehouden.

De vier Genkenaren waren dinsdagnamiddag toegekomen in het huurhuisje dat een 80-jarige Antwerpenaar verhuurt in het Waalse dorpje Forzée, dichtbij Rochefort in de provincie Namen. Hij wilde de Limburgers die avond verwelkomen met een taartje, maar de deur werd niet geopend toen hij aanbelde. De vier huurders waren niet aanwezig.

De volgende ochtend deed de verhuurder een nieuwe poging. Ook ditmaal werd de deur niet geopend. Toen hij de deur met zijn eigen sleutel opende en binnenstapte, deed hij een lugubere ontdekking. Op de grond lag het levenloze lichaam van een 33-jarige Genkenaar, vastgebonden met duidelijke sporen van slagen en brandwonden. Het gaat om het lichaam van een van de huurders, de drie anderen waren op dat moment nergens te bespeuren.

Doodslag

Het parket, een jurist en de politie kwamen snel ter plaatse en sloten de straat af voor alle verkeer en kijklustigen. Het parket heeft de feiten gekwalificeerd als doodslag, maar is karig met commentaar. “We communiceren hier nog niet over”, zegt Vincent Macq van het parket van Namen. “Het onderzoek loopt, maar het is een gevoelig dossier.”

Drie verdachten, allemaal twintigers uit Limburg, werden verhoord en aangehouden door de onderzoeksrechter. Zij verschijnen vrijdag voor de raadkamer. Het is nog niet duidelijk of het om de drie andere huurders gaat.

“Kale man”

Volgens La Dernière Heure hebben buurtbewoners een onbekende kale man met een sikje dinsdagnamiddag nog zien wandelen met een Duitse herder. Of hij iets te maken heeft met de zaak, is niet duidelijk. In de buurt doet het wel de ronde dat het om een “crapuleuze moord” gaat, aldus de krant.

Het huurhuisje biedt plaats aan zes mensen en is gelegen op een heuvel, waardoor de huurders een panoramisch zicht van 45 kilometer over de regio hebben. Het kijkt uit over de dorpjes en bossen van de Famenne.