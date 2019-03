Beste klusjesman van België komt uit Tongeren

Tongeren - Danny Mozin is zopas door dienstenbedrijf ISS verkozen tot Apple of the Year. Dit betekent dat hij is uitgeroepen tot de beste medewerker van de onderneming, die meer dan 9.000 werknemers telt.

ISS is een groot dienstenbedrijf, met hoofdkantoor in Vilvoorde. Van de 9.000 personeelsleden in ons land, komt zo’n 10 procent uit Limburg. Eén van hen, Danny Mozin, mag zich nu de beste van allemaal noemen.

“Ik werk sinds eind 2010 voor ISS als klusjesman”, zegt Danny. “Het gaat om diverse soorten van werkjes, die we met een ‘vliegende ploeg’ van 17 mensen moeten uitvoeren bij klanten over heel België. “Dat is best wel pittig want per maand zit ik zo’n 4.000 kilometer in de wagen.”

Huzarenstukje

Eén van de projecten waardoor hij tot laureaat werd uitgeroepen, voerde hij uit bij Alken-Maes in het depot van Wellen. “Het bedrijf wou een nieuw opleidingslokaal maken waar klanten, vertegenwoordigers en personeel tapinstallaties kunnen bestuderen, monteren en tappen”, legt Danny Mozin uit.

“Dat lokaal moest helemaal worden klaargestoomd. Een huzarenstukje, want tussen het doorgeven van de opdracht en de vooropgestelde oplevering zat amper twee weken. Ik ben met de verantwoordelijke een kijkje gaan nemen en ben de uitdaging aangegaan. Op voorwaarde dat ik de juiste mannen in mijn team kon verzamelen. En dat was geen probleem, dus lukte het wonderwel om alles tijdig en netjes klaar te krijgen.”

Gewoon werk

ISS was zodanig onder de indruk dat Danny stiekem werd voorgedragen voor de Apple of the Year. “Een grote verrassing, want ik had niet verwacht dat een ‘simpele arbeider’ de prijs zou kunnen winnen. Een hele eer, dat wel. Voor mij was het gewoon een kwestie van mijn werk te doen, maar mijn baas vond het toch wel uitzonderlijk en was dus super tevreden.”

