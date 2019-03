Garagebrand stuurt Gentse ochtendspits in de war

Gent - Door een garagebrand met hevige rookontwikkeling, aan de Palinghuizen donderdagochtend, moest de politie een belangrijke verkeersas afsluiten. De Francisco Ferrerlaan werd tussen 7.45 en 9 uur afgesloten voor alle verkeer om de brandweer haar werk te kunnen laten doen.

Een garage en een veranda brandden volledig uit, maar de hoofdwoning bleef volgens de brandweer - die snel ter plaatse was - gespaard. “We gaan uit van een accidentele brand, vermoedelijk kortsluiting”, aldus een officier ter plaatse. Niemand raakte gewond bij de brand, en de eigenaar zal zijn woning opnieuw kunnen betrekken eens de elektriciteit van de achterbouw afgekoppeld is van de woning zelf. In de garage stonden enkele huishoudtoestellen en een brommertje.

Het vuur ontstond in de garage en brandde richting veranda, waar het dak snel wegbrandde en de brand meer zuurstof kreeg. “Toen we aankwamen sloegen de vlammen uit het dak van de veranda, maar we konden alles snel blussen”, klinkt het ter plaatse.

