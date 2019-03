Britse kranten genadeloos voor premier May: “Chaos heerst”

Brussel - Daags na een nieuwe nederlaag van de Britse premier Theresa May in het parlement, spreken de Britse kranten over een “vernedering” en “instorting”. “De chaos heerst”, bloklettert The Daily Mail.

“May verliest de controle na de massale opstand van ministers om de ‘no deal’ uit te sluiten”, aldus The Daily Mail. “Nu wil ze een DERDE stemming over HAAR akkoord en waarschuwt: steun me of riskeer de Brexit helemaal te verliezen.”

The Guardian plaatst die waarschuwing van May ook op de voorpagina. “Laatste waarschuwing van May aan Tory-rebellen: steun me of verlies Brexit.” De krant schrijft nog dat de “vernederde” premier een “laatste keer wanhopig de teerling zal werpen” na een “ongeziene avond” van verdeeldheid binnen de Tory-partij.

“May genoodzaakt tot ultimatum nadat Commons ‘no deal’-Brexit verwerpt”, kopt The Financial Times. “Na opnieuw een vernedering in Westminster, zei de premier de parlementsleden een uitstapakkoord binnen een week te steunen, of Groot-Brittannië wordt gedwongen een lang uitstel van de Brexit te zoeken en verkiezingen voor het Europees parlement te houden.”

Op de voorpagina van The Daily Telegraph staat dan weer: “Brexit uitgesteld tot nader order na bende van vier rebellen”. Daarbij verwijst de krant naar ministers Amber Rudd, David Gauke, Greg Clark en David Mundell, die “Theresa May verraden hebben door te helpen de ‘no deal’ voorgoed uit de weg te ruimen”.

The Daily Mirror spreekt dan weer van een ‘meltdown’ (ineenstorting). “Theresa May verloor vorige nacht controle over Brexit nadat 13 Tory-ministers een ‘no deal’-plan verwierpen in een muiterij die haar leiderschap aan flarden achterliet”, klinkt het. Ook The Times gebruikt ‘meltdown’ in de berichtgeving over de stemming van woensdag.

Op de voorpagina van The Daily Express staat dan weer in het groot: “Laat de EU-pestkoppen de dag niet winnen”. The Sun plaatst het nieuws over de stemming ook op de voorpagina, zij het minder groot als het nieuws over een Netflix-documentaire over de vermiste Madeleine McCann. “Twee extra jaren Brexit”, aldus The Sun.