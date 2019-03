N-VA niet te spreken over door scholen verplichte klimaatmars: "Onbegrijpelijk"

“Onbegrijpelijk”, zo noemt N-VA-parlementslid Koen Daniëls de beslissing van scholen om leerlingen vrijdag verplicht te laten meestappen in klimaatmarsen. “Engagement kan je toch nooit verplichten?” N-VA hekelt ook de dubieuze communicatie van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) in deze discussie.

Vrijdag wordt in 98 landen en op 1.325 plekken opnieuw gespijbeld voor het klimaat. Of niet helemaal, want om dat spijbelen tegen te gaan, organiseren veel scholen zelf marsen en betogingen. Op die manier wordt het een verplichte schoolactiviteit, met de steun van de verschillende koepels en onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

N-VA, nochtans een coalitiepartner in de Vlaamse regering, snapt die beslissing niet. “Ik vind het opmerkelijk dat jongeren verplicht worden tot engagement”, zegt Koen Daniëls, Vlaams Parlementslid voor N-VA. “Dat kan niet de bedoeling zijn, ook niet in naam van de democratie. Stel dat we morgen jongeren verplichten om te betogen tegen de opsluiting van Catalaanse politici in de Spaanse gevangenissen, dan krijg je ongetwijfeld heel andere reacties. Nochtans is iedereen het erover eens dat ook aan die situatie iets moet veranderen.”

Koen Daniëls betreurt ook de “dubieuze communicatie” van onderwijsminister Hilde Crevits. “Je kan niet zeggen dat spijbelen voor het klimaat nooit oké is, maar tegelijkertijd jongeren wel verplichten om collectief mee te stappen omdat het een schoolactiviteit is. Zo missen ze toch ook lessen? Voor je het weet wordt zo’n een klimaatmars trouwens toch een politiek evenement en dan is het helemaal not done om jongeren te verplichten.”

Als alternatief stelt Koen Daniëls voor om vrijdag tijdens de middagpauze en binnen de schoolmuren te protesteren. “Op die manier geven jongeren ook een krachtig signaal dat ze bezorgd zijn om het klimaat, maar mist er niemand lessen. Veel leerkrachten zijn immers nu al ongerust dat ze door de vele klimaatspijbelaars onvoldoende ver geraken met hun leerstof.”

