Pieter Gerkens: “Ze vinden dat ik het niet verdien om bij Anderlecht te spelen”

Hij is een comebackkid. Veel fans moeten niet van hem weten en ook coach Rutten had zijn twijfels, maar Pieter Gerkens (23) staat toch weer in de ploeg bij Anderlecht. Al levert elke basisplaats hem op sociale media verwijten op. Zoals: Fucking Gerkens weer. Met deze ploeg maken we ons belachelijk. “Ach, ik bekijk Twitter niet meer”, aldus Gerkens.