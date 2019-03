De strafste statistieken: geen Ronaldo bij de topschutters, de passes van Witsel en overal Brexit behalve in de Champions League

Het was de week van de straffe comebacks in de Champions League: de hattrick van Ronaldo bezorgde Juventus onverhoopt een plek in de kwartfinale, Ajax verraste Real, Manchester United deed hetzelfde met PSG en stadsgenoot City stuurde Schalke met het schaamrood op de wangen naar huis. Wij overlopen de opvallendste cijfers.

Dé strafste prestatie leverde Cristiano Ronaldo: heel Juventus speelde een topmatch tegen Atletico Madrid, de Portugees maakte het af met een hattrick en zo won de Oude Dame met 3-0. Genoeg voor een plekje in de kwartfinale, genoeg voor een reeks bewonderende voorpagina’s overal ter wereld, maar niet genoeg voor een plekje in de top-10 van de Champions League-topschutters dit seizoen: CR7 scoorde maar één keer in de groepsfase en zit nu dus aan vier treffers. Dat is er één minder dan ploegmaat Dybala. De huidige topschutters zijn Robert Lewandowski en Lionel Messi. Die laatste jaste er tegen Lyon twee binnen en tussendoor nog een assist gaf. Maar geen nood: iets doet ons vermoeden dat we nog van Ronaldo gaan horen dit seizoen.

Messi Foto: AFP

Ronaldo staat trouwens wel op twee in een ander lijstje: dat van het meeste aantal doelpogingen. Liefst 38 keer trapte hij richting doel, in 11% van de gevallen was het raak. Messi staat op drie met 35 pogingen, goed voor 8 goals, dat is 23%. Op één in dit lijstje: Ajacied Ziyech, die het 40 keer probeerde en daaruit twee keer scoorde.

Witsel en Kompany

Nog opvallend: Barcelona is niet langer de ploeg die het meeste passes geeft. Dat is het afgelopen ronde uitgeschakelde Borussia Dortmund, met 5.002 over de hele campagne. Daarna volgen Barcelona (4.781) en Manchester City (4.707). Een slecht karakter denkt dan dat dat met Rode Duivel Axel Witsel te maken heeft, en kijk: bij de Borussen is Rode Duivel inderdaad passeur van dienst, met 585 passes. Dat is goed voor de vierde plaats in dat klassement, waarvan er 95% aankwam. Da’s niet zo goed als Vincent Kompany, die met 99% bijna elke bal goed zag aankomen.

Foto: Photo News

Engelse dominantie?

Wint een Engels team nog eens de Champions League? Met vier ploegen bij de laatste acht zou dat best wel eens kunnen. Het gebeurde nog maar twee keer dat er vier teams uit dezelfde competitie zich plaatsten voor de kwartfinales, en ook toen kwamen die uit Engeland. Straffer: dat was twee seizoenen na mekaar (2007-2008 en 2008-2009) en beide keren waren dat Manchester United, Chelsea, Liverpool en Arsenal. In 2008 klopt United Chelsea na strafschoppen in de finale, een jaar later verloor datzelfde United de finale van Barcelona.

2008: tranen bij John Terry na het verliezen van de finale. Vier jater mocht hij wel vieren. Foto: Photo News

Mr. Champions League

Nog een opvallend cijfertje: de laatste vijf keer dat een ploeg in de knock-outfase van de Champions League de heenmatch met 2-0 verloor, werd die scheve situatie liefst vier rechtgezet. De laatste twee keer was het niemand minder dan Cristiano Ronaldo die dat deed: zijn hattrick van dinsdag tegen Atletico natuurlijk, en in 2016 tegen Wolfsburg. Nog een leuk weetje daarbij: met 124 CL-treffers laat CR7 heel Atletico (118) achter zich.

