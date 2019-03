“Maddie McCann leeft nog”: ophefmakende Netflix-documentaire toch gelanceerd ondanks verzet van ouders

Ze hebben hemel en aarde bewogen om ze tegen te houden, maar tegen de zin van Kate en Gerry McCann wordt de Netflix-documentaire ‘The disappearance of Madeleine McCann’ vrijdag toch gelanceerd. Daarin komen heel wat mensen aan het woord die betrokken zijn bij het onderzoek naar de mysterieuze verdwijning in Portugal. In de ophefmakende documentaire wordt een bijzondere theorie opgeworpen: “Maddie leeft nog en wordt vastgehouden door mensensmokkelaars.”

Netflix heeft donderdag de trailer gelanceerd van de langverwachte documentaire. In 2017 zou die al uitkomen, maar omdat veel betrokkenen hun medewerking weigerden en ook de ouders van de verdwenen Maddie McCann tegenstribbelden duurde het allemaal langer dan verwacht.

Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 uit het vakantieappartement van de familie in de Algarve. Twaalf jaar later hebben de speurders nog geen enkel idee van wat er toen met de driejarige dochter van Kate en Gerry McCann gebeurd is. De voorbije jaren werden veel theorieën gelanceerd en vervolgens weer opgeborgen. De verdwijning blijft een groot mysterie.

Nieuwe theorie

Kate en Gerry McCann. Foto: Photo News

De makers interviewden voor de documentaire van acht afleveringen meer dan veertig mensen die van dichtbij of van ver betrokken waren bij het onderzoek. Onder meer de Britse politieman Jim Gamble komt erin aan bod. “Ik geloof er nog steeds in dat we nog te weten gaan komen wat er met haar gebeurd is. Er is grote hoop dat nieuwe technologieën daar bij kunnen helpen.”

Enkele experts leggen in de reeks een bijzondere theorie uit: dat Maddie nog leeft en in handen is van mensensmokkelaars vanwege haar “financiële waarde als Brits meisje uit de middenklasse”. “Mensensmokkelaars gaan meestal voor kinderen uit de lagere klasse in derdewereldlanden”, zegt privédetective Julian Peribanez, die nog voor de ouders van Maddie werkte. “Daar rekruteren die bendes vooral. Madeleine was dus van heel hoge waarde voor hen.”

Ook de Portugese politieman Goncalo Amaral is te zien in de documentaire. Dat is zeer tegen de zin van de ouders van Maddie, want zij hebben de man al aangeklaagd omdat hij hen ervan beschuldigd had hun dochter gedood te hebben.

“Geen grote openbaringen”

Het Britse Daily Mail laat een concurrent van de makers aan het woord, die op de hoogte zegt te zijn van hoe alles verlopen is. “Ongeveer vijftig mensen werden geïnterviewd. Er zijn acht afleveringen, maar het ziet er niet naar uit dat we geen grote openbaringen moeten verwachten. Het wordt vooral een vertelling van de feiten. Maar er gaan wel enkele mensen voor het eerst spreken over de zaak.”