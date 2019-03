Tien jaar cel voor steekpartij in bakkerij: vluchteling stampte en spuwde op slachtoffer voor ogen van dochtertje

Torhout - Een 27-jarige illegaal heeft in de Brugse strafrechtbank tien jaar effectieve celstraf gekregen voor poging tot doodslag op zijn vriendin in de Torhoutse bakkerij Devriendt. Op 9 augustus vorig jaar diende Karem Fares liefst acht messteken toe aan Melissa Rogiers (34). Toen de politie arriveerde was de dader een sigaret aan het roken en spuwde hij op zijn slachtoffer terwijl ze dood lag te bloeden. “Zelfs dieren in een slachthuis worden respectvoller behandeld”, stelde advocaat Rik Demeyer.

Melissa Rogiers en Tunesiër Karem Fares leerden elkaar in het voorjaar van 2018 kennen in het Genste. De 34-jarige moeder van een driejarig dochtertje viel als een blok voor de zuiderse charmes van de mooiprater en nam hem vrij snel in huis. Ze woonde in de Torhoutse Oostendestraat boven bakkerij Devriendt, waar zij als gerante aan de slag was. Maar al snel kwam de ware aard van Fares boven. “Hij was ziekelijk jaloers wat geregeld tot ruzies leidde”, stelde advocaat Rik Demeyer tijdens het proces. “De avond voor de feiten moest Melissa onder bedreiging van een mes en voor de ogen van haar dochtertje naakt in de zetel gaan zitten. Na die zware vernedering heeft zij een punt gezet achter de relatie.”

Dat was duidelijk niet naar de zin van Fares die in de keuken een mes nam en Melissa te lijf ging. De vrouw viel en werd zeven à acht keer gestoken. Daarbij werden haar nieren, longen en lever geraakt. Ook haar armen raakten bedolven onder messteken. “Hij stampte haar op het hoofd en zei lachend dat ze aan het sterven was.” Na de feiten bleef Fares ter plaatste tot de politie arriveerde. Hij stak een sigaretje op en spuwde nog eens op Melissa, die zich hevig bloedend naar buiten had gesleept. Vervolgens liet hij zich gewillig inrekenen. “Het was de ultieme vernedering. Zelfs dieren in een slachthuis worden respectvoller behandeld”, aldus Demeyer.

Melissa Rogiers was een tijdje in levensgevaar maar overleefde de gruwel als bij wonder. Vanuit zijn cel bleef Karem Fares haar hardnekkig lastigvallen met brieven en telefoontjes. “Hij vroeg haar zelfs om geld te storten op zijn gevangenisrekening”, besloot Demeyer.

Fares hanteerde diverse aliassen en het slachtoffer kende zijn echte naam niet. Bij de politie stond hij gekend voor feiten van drugs en geweld. Hoewel hij Melisssa acht keer stak beweerde hij tijdens het proces dat hij haar niet dood wou. “Mijn cliënt kreeg zelf soms slaag van het slachtoffer en was haar zware druggebruik beu”, pleitte advocaat Joris Van Maele. “Hij heeft disproportioneel gereageerd maar wou haar niet doden.” Van Maele vroeg om de feiten te herkwalificeren van poging doodslag naar opzettelijke slagen en verwondingen. Maar de rechter ging daar donderdag niet op in. Aan Melissa Rogiers kende de rechter een voorlopige schadevergoeding van 7.500 euro toe. Haar dochtertje kreeg 2.500 toegekend, haar ouders elk 750 euro. Ook de bvba Devriendt stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van 1.500 euro toegekend. AFT