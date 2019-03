Wie heeft deze man (36) gezien?

Antwerpen - Het parket van Antwerpen en de politie zijn op zoek naar de 36-jarige Ionut Florea.

Op zaterdag 2 maart 2019 omstreeks 23.20 uur werd ionut voor het laatst geregistreerd via de stadscamera in Antwerpen. Op de beelden is te zien hoe Ionut op de Mexicobruggen wandelde in de richting van de Londenbrug. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Ionut heeft de Roemeense nationaliteit. Hij is 1m60 groot en is kaal geschoren. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij een okerkleurige driekwart jas met opvallende bontkraag, een donkerkleurige jeans en opvallende witte sneakers.

Hebt Ionut nog gezien of weet u waar hij verblijft neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.