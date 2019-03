Rechtszaak tegen neurochirurg die zieke dochter (14) vermoordde van start: “Zonder de ziekte van Eline, waren we hier niet”

In de rechtbank van Leuven is donderdagochtend de rechtszaak gestart tegen Mehrnaz Didgar (51), de neurochirurgie die beschuldigd wordt op de moord van haar 14-jarige dochter Eline Pans.

Na de voorlezing van de akte van beschuldiging, nam vlak voor de middag eerst advocaat Jef Vermassen het woord voor de akte van verdediging. “De vraag is niet of ze de feiten gepleegd heeft, maar of ze schuldig is aan de ten laste gelegde feiten. In hoeverre we haar verantwoordelijk kunnen stellen. De gradatie van de schuld is belangrijk voor de bepaling van de strafmaat.”, zei hij. Vermassen riep de juryleden daarom op om de geest open te houden. “Luister tot op het laatste moment, en vel pas dan een oordeel. Het is belangrijk een inzicht te krijgen in wat er in de moeder is omgegaan. Wat haar ertoe gebracht heeft om haar enig kind, waarvan ze zoveel hield, om het leven te brengen. Pas als alle puzzelstukken zijn gelegd, heeft u een totaalbeeld en kan u goed oordelen.”

Foto: Guy Puttemans

“Geen twijfel, met voorbedachten rade”

Vermassen wees erop dat Didgar de feiten niet ontkende of verhulde. “De ervaring van de laatste jaren leert dat veel beschuldigden een eigen verhaal verzinnen, om de meest bezwarende dingen te verzwijgen. Ze willen niet dat de rechters alle vervelende details weten. Ze gaan ervan uit dat die toch niet te weten gaan komen wat er zich tussen die vier muren bij dader en slachtoffer hebben afgespeeld. Nabestaanden blijven vaak met lege handen achter, en kennen nog steeds niet de hele waarheid. In deze zaak is dat anders. Mijn cliënt laat geen enkele twijfel, en is al van bij de start open over wat er gebeurde. Ze maakt van bij de start duidelijk dat zij, en zij alleen de feiten heeft gepleegd. Ze wilde absoluut vermijden dat anderen verdacht zouden worden. Ze wilde oprecht zijn, en alles bekennen. Hierbij heeft ze ook zichzelf niet gespaard.”

“Er bestaat geen twijfel over dat ze Eline heeft gedood met voorbedachten rade”, ging Vermassen verder. “Maar onderzoek naar het ontstaan van het dodingsplan is even belangrijk. Wat haar ertoe heeft aangezet om degene te doden die voor haar alles betekende. Niemand maar dan ook niemand kan betwisten dat ze het beste voorhad met haar dochter.”

Foto: BELGA

Loodzware strijd tegen kanker

Hij wees onder andere op de loodzware strijd tegen kanker, die Eline al op haar zevende moest voeren. “De confrontatie met haar ziekte, had haar volwassener gemaakt dan men van haar leeftijd kan verwachten. Maar het bracht ook veel zorgen mee, en woog zwaar. Je zou voor minder depressieve gedachten krijgen. De angst voor de loodzware toekomst van Eline, woog op alle betrokkenen. Ook op Mehrnaz Didgar, die steeds meer weggleed. Ze kwam meer en meer in het moeras van de wanhoop terecht. Ze kreeg meer en meer doodsgedachten. Verder leven zonder Eline, of Eline zonder haar, leek haar niet mogelijk. Het is duidelijk dat zonder de ziekte van Eline, wij hier nooit zouden zijn. Hetzelfde geldt voor de depressie van mevrouw Didgar.”

“Als iemand met zo’n plan komt, een plan om iemand die ze zo graag ziet te doden, is het nog niet makkelijk om die feiten te plegen. Er is nog een trigger nodig. Ik vind het jammer dat dat zo weinig aan bod komt in de akte van beschuldiging. Ik ben zeker dat de getuigenverhoren daar meer duidelijkheid over zullen brengen.”