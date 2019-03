“Schrik van de kusthoreca” krijgt vijftien maanden cel

Tussen september vorig jaar en 19 januari dit jaar at Nadine W. in liefst 28 horecazaken aan de kust haar buikje vol, maar telkens verliet ze de zaak zonder te betalen. W. beperkte zich tot kleine snacks - bij voorkeur een croque monsieur - maar ook koffie met gebak bleek een van haar geliefkoosde bestellingen. Daarnaast betaalde ze ook twee taxiritten niet. Haar praktijken leverden haar de bijnaam ‘schrik van de kusthoreca’ op. Ze sloeg toe in horecazaken in onder meer Middelkerke, Oostende, Wenduine, Brugge, De Panne en Bredene.

Op 16 januari liep W. tegen de lamp na een bezoekje aan tearoom De Zoete Zonde in Wenduine. Ze werd toen gedagvaard via snelrecht maar kwam op 14 februari niet opdagen voor haar proces. Achteraf bleek dat ze op het moment van het proces doodleuk nieuwe feiten aan het plegen was. “Terwijl de zitting bezig was zat mevrouw op restaurant”, stelde de procureur donderdag. “Ze deed zich tegoed aan een croque monsieur, frieten, twee koffies, een cognac en een mokka royal.”

W. moest zich op 14 februari verantwoorden in vier verschillende dossiers. De nieuwe feiten die ze die dag pleegde werden daar vandaag aan toegevoegd. In elk van de vijf dossiers kreeg ze drie maanden cel opgelegd. De procureur omschreef W. als iemand die in de marginaliteit is weggegleden. “In plaats van zich te herpakken, eigent mevrouw zich het recht toe om overal gratis te gaan eten en drinken. Eerdere veroordelingen haalden niets uit. Ze lacht met justitie, want bij haar arrestatie op 19 januari had ze een gescheurde dagvaarding op zak, die ze twee dagen eerder van het parket had gekregen.”

W. heeft geen gekende verblijfplaats. Ondanks haar problemen met het gerecht blijft W. stelselmatig nieuwe feiten plegen.