KBVB en KV Mechelen willen niet reageren op uitspraken Beerschot Wilrijk-bestuurder: “Er is geen nieuwe informatie”

Zowel de Belgische voetbalbond (KBVB) als KV Mechelen wilde donderdag niet reageren op het interview dat Francis Vrancken, mede-eigenaar en sterke man achter Beerschot Wilrijk, liet optekenen in onze krant. Vrancken verkondigde dat hij honderd procent zeker is dat Beerschot Wilrijk zal promoveren naar 1A, en dat op basis van elementen in het fraudedossier Propere Handen. “Dat is zijn versie van de feiten, wij hebben hier geen weet van”, liet de KBVB bij monde van woordvoerder Pierre Cornez noteren.

“Wij willen niet verder over deze zaak communiceren”, legde Cornez uit. “Er is niet meer informatie beschikbaar gekomen. Wanneer dat wel het geval is, zullen we communiceren. Ondertussen loopt het gerechtelijk onderzoek verder. De uitspraken van Francis Vrancken zijn voor zijn rekening. Wij hebben daar verder geen informatie over.”

Ook bij KV Mechelen hult men zich twee dagen voor de allesbeslissende promotiefinale in 1B, zaterdagnamiddag (om 16u00) thuis tegen Beerschot Wilrijk, in stilzwijgen. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx wil niet meegaan in de stemmingmakerij rond het dossier. “We hebben vanuit KV Mechelen afgesproken altijd het sportieve op de eerste plaats te zetten”, aldus Penninckx. “De realiteit is dat er steeds meer info vrijkomt vanuit het dossier. Zelf kunnen we niet reageren op de uitspraken, omdat we geen inzage hebben in het dossier. Persoonlijk blijf ik de hoop behouden op een goede afloop.”

LEES OOK.Mede-eigenaar Beerschot Wilrijk: “Hopelijk promoveren we zaterdag al, en anders via de groene tafel”