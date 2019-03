Duitse pers schiet met scherp na uitschakeling Bayern München: “We zijn tweedeklassers in Europa”

Met Bayern München verdween gisteren de laatste Duitse club uit de Champions League. Bayern liet het in eigen huis afweten tegen Liverpool en kreeg een ontnuchterende 1-3-nederlaag aangesmeerd. Robert Lewandowski liet zich achteraf kritisch uit over de tactiek van Bayern en ook de Duitse pers schiet met scherp. “Op Europees niveau is het Duitse voetbal een tweedeklasser.”

1-3, dat was het resultaat van een avondje Champions League voetbal in de Allianz Arena in München. Liverpool, uitgerekend met de Duitse coach Jürgen Klopp, liet geen spaander heel van de Duitse Rekordmeister. Nochtans had Bayern met de 0-0 van de heenwedstrijd een uitstekende uitgangspositie. Robert Lewandowski, de Poolse spits van München heeft zich na de uitschakeling kritisch uitgelaten over de tactiek van zijn club: “We speelden veel te defensief. Zakten te ver terug en namen geen risico’s. We zijn aan deze wedstrijden met een veel te negatieve ingesteldheid begonnen in tegenstelling tot Liverpool”, zei hij na de wedstrijd.

En ook de Duitse pers schoot na de wedstrijd met scherp. In een commentaarstuk op Bild vergelijkt Matthias Brügelmann de Duitse glorieperiode van 2013-2014 met het dieptepunt van nu. “Het feit is dat het Duitse voetbal op Europees niveau slechts een tweedeklasser is. In 2013 won Bayern München de Champions League en in 2014 werd Duitsland wereldkampioen. Vijf jaar later liggen we er in de groepsfase van het WK uit en halen we niet eens de kwartfinale van de Champions League. Dat doet pijn. Bondscoach Löw, Bayern-coach Niko Kovac en het bestuur van Bayern staan onder grote druk om opnieuw te slagen. 2020 moet een beter internationaal jaar worden voor het Duitse voetbal.”