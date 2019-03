Kardinaal Danneels (85) overleden

Kardinaal Godfried Danneels is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, in een persbericht. De kardinaal is op 14 maart overleden in zijn woonplaats Mechelen. De uitvaart zal plaatsvinden in Sint-Romboutskathedraal van Mechelen.

De kardinaal had zich al een tijdje teruggetrokken uit het publieke leven omdat zijn gezondheid zienderogen achteruitging. In 2014 en 2015 nam hij uitzonderlijk deel aan de gezinssynodes maar alleen omdat paus Franciscus hem dat uitdrukkelijk gevraagd had.

Foto: VUM

De uitvaart van kardinaal Godfried Danneels vindt plaats in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. De dienst zal worden geleid door kardinaal Jozef De Kesel, in samenwerking met onder meer de pauselijke vertegenwoordigers (nuntiï), de Belgische bisschoppen en de priesters en diakens van het aartsbisdom.

Dankbaar

Kardinaal Jozef De Kesel biedt namens de hele Belgische katholieke kerk aan de familie, vrienden en vele voormalige collega’s en medewerkers van kardinaal Danneels zijn christelijke deelneming aan. “We zijn kardinaal Danneels zeer dankbaar”, zegt kardinaal Jozef De Kesel in een persbericht.

“Gedurende vele jaren heeft hij het herderschap in de Kerk uitgeoefend en dat in een periode van fundamentele veranderingen in Kerk en samenleving. Gaandeweg is zijn uitstraling groot geworden, zowel in ons land als in de wereldkerk. Door zijn woord, met zoveel innige bezieling gesproken en geschreven, heeft hij ons steeds naar de bron geleid. Altijd met zachte hand. Hij heeft ook beproevingen gekend, en op het einde was hij fel verzwakt en uitgeput. We blijven hem dankbaar gedenken. Moge hij rusten in Gods vrede.”