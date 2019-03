De loodzware opdracht om paus te worden bleef hem bespaard, het pedofilieschandaal niet: portret van Godfried Danneels

“Laat deze kelk aan mij voorbijgaan.” Godfried Danneels bleef het maar herhalen toen hij in 2005 getipt werd als opvolger van paus Johannes Paulus II. De loodzware opdracht bleef hem bespaard, maar een andere kelk niet: die van het pedofilieschandaal rond bisschop Vangheluwe. Plots beef er niets meer over van alle lof die hij in dertig jaar vergaard had. Het jongetje van acht dat van zijn vader geen misdienaar mocht worden, maar uiteindelijk een van de invloedrijkste figuren in de katholieke kerk werd, was ver weg.