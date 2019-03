Na de vernedering in de Champions League: Real Madrid haalt verdediger voor recordbedrag

Na de mislukking in de Champions League, de Spaanse competitie en de beker blijft Real Madrid niet bij de pakken zitten. De Spaanse topclub heeft donderdag zijn eerste grote zomertransfer aangekondigd. Real haalt de 21-jarige verdediger Éder Militão weg bij FC Porto voor maar liefst 50 miljoen euro. Daarmee wordt Militão de duurste verdediger ooit bij Real Madrid en de duurste uitgaande transfer uit de Portugese competitie. Die eer was tot gisteren weggelegd voor James Rodriguez (voor 45 miljoen euro van Porto naar Monaco in 2013).

Éder Gabriel Militão tekende donderdag een contract tot 2025 bij Real Madrid. Porto doet daarmee een gouden zaak want het haalde pas afgelopen zomer Militão weg bij het Braziliaanse São Paulo voor 7 miljoen euro. De Braziliaan groeide in een mum van tijd uit tot een absolute sterkhouder in de defensie van de Portugese topclub, die het in tegenstelling tot Real Madrid wel schopte tot de kwartfinales van de Champions League. Militão werd ondertussen ook opgeroepen voor de Braziliaanse nationale ploeg.

Foto: AFP

“Militão is een multifunctionele verdediger, die normaal gezien centraal speelt maar ook op rechts uit de voeten kan. Hij valt op door zijn snelheid, plaatsing en anticipatievermogen. Bovendien is hij sterk in de lucht”, verklaart Real Madrid waarom de jonge Braziliaan haalde.

Ook Manchester United en Chelsea lagen op de loer, maar Real Madrid activeerde als eerste de transferclausule van vijftig miljoen euro. Daarmee wordt hij de op vier na duurste verdediger aller tijden na Virgil van Dijk, Benjamin Mendy, John Stones en Kyle Walker.

