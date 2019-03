Brits soldaat moet voor rechter verschijnen voor moorden op ‘Bloody Sunday’ in 1972

Een voormalige Britse soldaat is in staat van beschuldiging gesteld voor moord na de dood van 13 burgers op Bloody Sunday in de Noord-Ierse stad Derry in 1972. Dat hebben de openbare aanklagers donderdag bekendgemaakt in een statement.

De ex-para, die alleen geïdentificeerd is als Soldaat F, wordt aangeklaagd voor de moord op twee mannen en de poging tot moord op vier anderen, luidt het in het statement. Er is voldoende bewijs tegen de man voor de moord op James Wray en William McKinney.

“Wat betreft de andere 18 verdachten, inclusief 16 voormalige soldaten en 2 vermeende IRA-leden, is er geconcludeerd dat het beschikbare bewijs niet voldoende is voor een veroordeling”, klinkt het.