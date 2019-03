Reacties. “Van kleine jongen in Kanegem tot Kardinaal”

Live en op sociale media komen de reactis binnen op het overlijden van kardinaal Danneels. “Van kleine jongen in Kanegem tot Kardinaal”, schrijft Hilde Crevits (CD&V).

Hilde Crevtis, minister van Onderwijs en West-Vlaamse schrijft op twitter: “Van kleine jongen in Kanegem tot Kardinaal. Dank aan Godfried Danneels om binnen de kerkmuren een progressieve wind te laten waaien. Sterkte aan familie en vrienden.”

Rik Torfs. Foto: Jimmy Kets

Kerkjurist Rik Torfs wijst op het immense verschil tussen het begin van Danneels’ periode als kardinaal en het einde. “In Danneels’ beginjaren was de kerk nog heel populair in Vlaanderen. Herinner u het pausbezoek in 1985. Mensen stonden rijendik te kijken. Maar gaandeweg kregen ook de Vlaamse kerk en Danneels te maken met de oprukkende secularisering.”

“Tegelijk kreeg Danneels het ook moeilijker met Rome. Aanvankelijk lag hij daar zeer goed. Danneels was mediator in de bisschoppensynode en trad onder andere op in het dossier over de bouwplannen voor een kerk in Auschwitz. Maar gaandeweg begon zijn Roomse ster te tanen. Danneels stak in 2005 zijn ontgoocheling over de verkiezing van de eerder conservatieve Joseph Ratzinger als nieuwe paus niet onder stoelen of banken. Anderzijds was hij dan wel zeer in de wolken met diens opvolger Franciscus.”

Rik Torfs zegt dat Danneels toch een ferme stijlbreuk realiseerde met zijn voorgangers . In tegenstelling tot bijvoorbeeld Leo Seunens en Jozef Cardijn wist Danneels wel hoe om te gaan met het medium televisie. Danneels ging onder andere naar het komische zondagavondprogramma Morgen Maandag. “In die optredens kreeg je de indruk dat Godfried Danneels een vlotte prater was. Maar gek genoeg bleek dat helemaal anders wanneer je hem alleen sprak. Dan was hij toch stugger”, zegt Rik Torfs.

Mijter omgekeerd

Ook gewone burgers reageren ondertussen op sociale media op het overlijden van Danneels. Wout schrijft op twitter: Ooit, in een katholiek verleden zette ik Kardinaal Godfried Danneels zijn mijter achterste voren op z’n hoofd.

Sommige twitteraars reageren met gemengde gevoelens. “Ondanks zijn nalatigheid bij seksueel misbruik in de Kerk, is de Katholieke gemeenschap vandaag toch een sterke kardinaal kwijt. Requiescat in Pace”, schrijft Amadeo Vanhaverbeke. En Maltesefalcon voegt eraan toe: “De vriend van Vangheluwe is niet meer, die man was perfect op de hoogte van de praktijken van Vangheluwe maar heeft hem steeds beschermd.”

Een topdiplomaat

Jürgen Mettepenningen schreef de biografie “Godfried Danneels”. Daarin sprak Danneels voor het eerst openlijk over het internationale werk dat hij voor de kerk deed. Over zijn contacten met de kerk in China en Afrika en de bevrijdingstheologen in Zuid-Amerika. “Danneels was een topdiplomaat”, zegt Mettepeningen “en Rome wist dat zeer goed. Het is niet voor niets dat hij in 2005 in de running was om de nieuwe paus te worden.”

Fel verzwakt en uitgeput op het einde

“Kardinaal Godfried Danneels heeft gedurende vele jaren "het herderschap in de Kerk uitgeoefend, en dat in een periode van fundamentele veranderingen in Kerk en samenleving". Dat zegt kardinaal Jozef De Kesel donderdag in een reactie op het overlijden van Danneels.

"Gaandeweg is zijn uitstraling groot geworden, zowel in ons land als in de wereldkerk. Door zijn woord, met zoveel innige bezieling gesproken en geschreven, heeft hij ons steeds naar de bron geleid. Altijd met zachte hand. Hij heeft ook beproevingen gekend, en op het einde was hij fel verzwakt en uitgeput", aldus De Kesel in een communiqué verspreid door de Belgische bisschoppenconferentie.