Heldendaad: wandelaar aarzelt geen moment wanneer twee honden vastzitten in ijskoud meer

De Amerikaans Timofey Yuriev wordt dezer dagen vanuit allerlei hoeken aanzien als een held. De 45-jarige man kon afgelopen weekend twee honden uit een ijskoud meer in Irvington redden. Grotendeels te danken aan zijn grootvader, die hem vroeger leerde hoe hij zich in zulke omstandigheden moet zwemmen.

De man aarzelde geen moment toen hij de honden in de gaten kreeg. Ze waren voordien uit hun huis ontsnapt en wandelden op het bevroren meer toen het opeens fout liep. Aangezien hij niet wist wanneer er hulp zou komen, trok hij snel zijn kleren en dook het water in. Hij was bovendien niet alleen: ook zijn golden retriever Kira volgde hem in het water. Zijn vrouw Melissa Kho het volledige tafereel. Uiteindelijk wist hij beide honden veilig terug op het droge te krijgen.

