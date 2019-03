Greta Thunberg dag voor wereldwijde staking genomineerd voor Nobelprijs

Greta Thunberg is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat maakte het organiserende comité bekend, een dag voor onder impuls van de Zweedse 16-jarige wereldwijd een stakingsdag voor het klimaat gehouden wordt.

Toen ze twee weken geleden in ons land te gast was op de klimaatmars die Anuna De Wever en Kyra Gantois organiseerden in Antwerpen, viel op wat voor een ster de 16-jarige Greta Thunberg de voorbije maanden geworden is. Ze werd aangeklampt door pers en sympathisanten alsof ze een gigantische rockster was.

Thunberg begon in augustus in haar eentje een protestactie in thuisland Zweden. Ze hoopte op die manier de politici te overtuigen om werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. Daarmee inspireerde ze overal ter wereld jongeren. Ook in ons land zijn al tien donderdagen na elkaar ‘klimaatspijbelaars’ op straat gekomen.

Dankbaar

De 16-jarige Zweedse is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat heeft de Noor Freddy André Ovstegard bekendgemaakt. “We hebben haar voorgedragen omdat het echt nodig is dat we de klimaatverandering een halt toeroepen. Anders zal die de oorzaak zijn van oorlogen, conflicten en vluchtelingen”, zegt hij bij The Guardian. “Greta Thunberg heeft een massabeweging op de been gebracht die ik zie als een gigantische bijdrage aan de vrede.”

Thunberg, die ook al toespraken gaf voor wereldleiders op de VN-klimaattop in 2018 en in Davos in januari van dit jaar, zegt vereerd te zijn. “Ik ben enorm dankbaar voor deze nominatie”, schrijft ze op Twitter. “Morgen houden we een schoolstaking voor onze toekomst. En we gaan dat blijven doen zolang dat nodig is.

Vrijdag wereldwijd actie

De Youth for Climate-groepering organiseert vrijdag in 1.659 steden en gemeenten in 105 landen een schoolstaking voor het klimaat.

Nationale politici en enkele professoren van universiteiten kunnen kandidaten nomineren voor de Nobelprijs, die in december uitgereikt wordt. Er zijn dit jaar 301 kandidaten: 223 mensen en 78 organisaties.