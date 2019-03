Emoties lopen hoog op: familieleden van slachtoffers lopen weg uit vergadering met Ethiopian Airlines

Familieleden van de slachtoffers van de vliegtuigcrash van het toestel van Ethiopian Airlines zijn tijdens een meeting met de luchtvaartmaatschappij naar buiten gestormd. Ze hekelden een gebrek aan informatie.

De vergadering vond plaats in een hotel in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Bedoeling was om de familieleden te briefen over het onderzoek naar de crash, waarbij 157 mensen omkwamen. Dat verliep volgens de familieleden niet zoals verwacht. Gefrustreerd stormden ze uit de vergadering. Ze kloegen dat er hen gezegd werd dat ze niet met de media mochten spreken.