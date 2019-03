Jess Thorup gooit de deuren open bij AA Gent: Chakvetadze traint gedeeltelijk mee

De klok tikt onverbiddelijk voor de Buffalo’s. Zondag wacht de allesbeslissende confrontatie met Sint-Truiden en hiervoor zullen de Gentse spelers ook al op zaterdag afreizen naar Stayen om er nog een laatste training af te werken op het kunstgrasveld waar al zoveel inkt over gevloeid is. Vanochtend werkte AA Gent een pittige training af ondanks de hevige regen en felle wind. Uitzonderlijk waren ook de fans en de pers welkom in Oostakker.

Om die reden werd er ook getraind op het veld van KRC Gent dat net naast het oefencomplex van de Buffalo’s ligt. Jess Thorup liet zijn spelersgroep - behalve de nog revaliderende Philip Azango gaf iedereen present - een gevarieerde trainingssessie afwerken. Ook op het appel: Giorgi Chakvetadze en Thibault De Smet . Zij namen echter wel de tijd om - terwijl hun collega’s afwerkingsvormen afhaspelden- ook nog een individueel programma af te werken.

Uiteindelijk daagden ongeveer 200 fans op voor deze training en zij zagen een bij vlagen indrukwekkende Roman Bezus aan het werk. De Oekraïense middenvelder die eind januari overkwam van Sint-Truiden lijkt gebrand op een knalprestatie tegen zijn ex-ploegmakkers en deed er met enkele prachtige acties en dito doelpunt alvast alles aan om zijn coach te overtuigen om hem zondag aan de aftrap te brengen.

Andere vaststelling: Dylan Bronn goochelt ook op training. De Tunesische verdediger etaleerde andermaal zijn balgevoel en traptechniek. Tot wanhoop van zijn collega’s die in het andere ploegje waren ingedeeld dribbelde en scoorde hij aan de lopende band. Arnaud Souquet liet zich dan weer vooral opvallen met enkele fraaie staaltjes van ‘doelpuntenvieringen’. De Fransman scoort niet zo vaak maar weet als geen ander de sfeer in de groep op peil te houden.

Na ongeveer anderhalf uur trainen, vond Thorup het welletjes en dropen zijn spelers af richting een warme douche. Heel wat spelers leken trouwens klaar voor een poolexpeditie, gezien de vele mutsen, sjaals en extra laagjes kledij die ze droegen. Maar niemand verliet het veld zonder nog enkele handtekeningen of selfies uit te delen. De fans klonken na afloop dan ook bijzonder opgetogen: “Ze zijn klaar voor zondag!”. In de Gentse voetbalfamilie lijkt iedereen vol vertrouwen toe te leven naar die cruciale partij in Sint-Truiden. Afspraak zondagmiddag om 18u00.