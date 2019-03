Migrant wint meer dan 245.000 euro met krasbiljet in Israël

Een Eritrese migrant in Israël heeft na uren krassen uiteindelijk 1 miljoen Israëlische sjekel (245.765) euro gewonnen met krasbiljetten.

Michael Galilov, de eigenaar van de kiosk in Tel Aviv waar het winnende biljet was verkocht, vertelde aan Channel 12 dat de winnaar zo overweldigd was dat hij niet besefte wat er gebeurde. “We waren allemaal in shock.”

Het winnende ticket dat de man kocht, kostte 100 sjekel (24,5 euro). Het is onduidelijk hoeveel biljetten de Eritreeër had gekocht. Galilov verklaarde nog dat de vrienden van de man hem hadden gezegd dat het misschien tijd was om op te geven, maar hij bleef vastberaden krassen.

Er leven veel Afrikaanse asielzoekers in het zuiden van Tel Aviv, vaak in slechte omstandigheden. Israël schoof plannen voor de deportatie van zo’n 40.000 Afrikaanse migranten op de lange baan.

Het land heeft asielzoekers uit Soedan en Eritrea nu geclassificeerd als illegale migranten. Hun asielaanvragen worden daardoor enkel in zeer uitzonderlijke gevallen goedgekeurd.