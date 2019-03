Strafrechtelijk onderzoek tegen Facebook: meer dan 150 bedrijven hadden toegang tot gegevens van gebruikers

Er loopt een strafonderzoek naar deals die Facebook afgesloten heeft met enkele van de grootste technologische bedrijven ter wereld. Daardoor konden die aan de gegevens van de gebruikers zonder dat die daar toestemming voor gegeven hadden. Een nieuwe klap voor Facebook na een jaar vol schandalen. Dat meldt The New York Times.

Zeker twee prominente makers van smartphones en andere toestellen hebben bij een ‘grand jury’ in New York getuigd over de partnerschappen die afgesloten zijn met Facebook door meer dan 150 bedrijven, waaronder Amazon, Apple, Microsoft en Sony. In die overeenkomsten staat dat de bedrijven de vrienden, contactinformatie en andere gegevens van honderden miljoenen Facebook-gebruikers kunnen inkijken.

De grootste socialenetwerksite ter wereld moet zich daar nu voor verantwoorden. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek, meldt The New York Times. Waar dat op focust, is nog onduidelijk, maar het is in ieder geval slecht nieuws voor de reputatie van Facebook. Het bedrijf kwam vorig jaar zwaar onder vuur te liggen voor de manier waarop het omgaat met privacy en de gegevens van gebruikers.

“We werken mee met de onderzoekers”, klinkt het bij Facebook. “We hebben publiek getuigd en vragen beantwoord en hebben beloofd dat we dat gaan blijven doen.” Eerder had CEO Mark Zuckerberg al te kennen gegeven dat hij het roer wil omgooien bij zijn bedrijf en meer wil focussen op privacy en de bescherming van gegevens.