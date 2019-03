Sluwe dief heeft amper een paar seconden nodig om ongezien gloednieuwe iPhone van man te stelen

Amper een paar seconden. Meer had een dief in de Thaise hoofdstad Bangkok vorige week niet nodig om de iPhone XR van een werknemer in een supermarkt te stelen. De 23-jarige Nonthanan Khanthamthip had net zijn gloednieuwe smartphone op een desk gelegd om een klant te helpen, toen de dief toevallig voorbijliep. En daar profiteerde hij vrijwel meteen van.

Een bewakingscamera bracht de diefstal op 7 maart in beeld. Terwijl hij deed alsof hij in de winkel rondkeek, nam hij snel de iPhone beet en stapte onopvallend weg. Kort nadien realiseerde Khanthamthip zich dat zijn smartphone gestolen was. Hij verwittigde nog de security in het winkelcentrum, maar de dief was al gaan lopen. De politie onderzoekt de zaak, maar voorlopig konden ze de dader niet identificeren.

