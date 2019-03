Voetbaltrainer uit Middelkerke vrijgesproken voor bezit van speed en clenbuterol

Middelkerke - De Brugse correctionele rechtbank heeft een 35-jarige Middelkerkenaar vrijgesproken voor het bezit van speed en clenbuterol. L.S. verloor door de zaak zijn functie als voetbaltrainer, maar bleef volhouden dat hij er was ingeluisd door zijn ex-partner.

Na een anonieme tip vielen de speurders op 20 mei 2017 binnen in de woning van de beklaagde. In de diepvriezer werden 205 gram speed en 84 tabletten clenbuterol aangetroffen. L.S. werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van de handel in drugs. Tijdens die maand voorhechtenis werd de man aan de kant geschoven door de toenmalige derdeprovincialer Davo Westende, waar hij net was aangesteld als hoofdtrainer.

Het onderzoek kon niet aantonen dat de beklaagde dealde, waardoor hij zich enkel voor drugsbezit moest verantwoorden. Volgens het openbaar ministerie zou hij nochtans speed verkocht hebben binnen de harde kern van Club Brugge, maar dat kon dus nooit hard gemaakt worden.

De verdediging vroeg ook voor drugsbezit de vrijspraak. Volgens de beklaagde wilde zijn ex-vriendin hem kort na het afspringen van hun relatie een loer draaien. “Het is wel erg toevallig dat de speurders bij de huiszoeking recht naar de diepvriezer liepen en de rest van de woning ongemoeid lieten”, aldus meester Franky Baert.

De rechter stelde vast dat tijdens het onderzoek op geen enkele manier contacten met het drugsmilieu werden aangetoond. Bovendien werden op de aangetroffen drugs geen vingerafdrukken of DNA van de beklaagde ontdekt. In die omstandigheden was er volgens de rechter minstens redelijke twijfel en moest de beklaagde dus vrijgesproken worden.