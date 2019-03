Topvoetbal is business: sponsors krijgen bijna helft van de tickets voor Champions League-finale

Op 5 april start de ticketverkoop voor de Champions League-finale voetbal op 1 juni in Wanda Metropolitano, het stadion van Atlético Madrid. Dat maakte UEFA vandaag bekend. 25.000 tickets worden voorbehouden voor sponsors.

Van de 63.500 tickets zullen de twee ploegen die de finale spelen er elk 17.000 krijgen om te verdelen onder hun aanhang. UEFA zelf zal via haar website nog eens 4.000 tickets ter beschikking stellen voor supporters over de hele wereld. De overige 25.000 tickets worden voorbehouden aan de lokale organisatie, UEFA, nationale partners, commerciële partners en zenders, kortom: de sponsors. Topvoetbal is business...

Wie graag een ticket wil, zal niet moeten rekenen op het eerst-komt-eerst-maalt-principe. Na de aanvraagperiode zal een stemronde de tickets verdelen onder iedereen die een ticket had aangevraagd. Prijzen variëren van 70 euro tot 600 euro.