Al tientallen doden in Mozambique door zware tropische storm

De hulpdiensten in Mozambique zijn wegens een naderende zware tropische storm in de hoogste staat van paraatheid gebracht. De regering kondigde donderdag de hoogste waarschuwingsfase af voor cycloon Idai, die van de Indische Oceaan afstormt op het land in zuidelijk Afrika. Door stortregens zijn in het land al meer dan 60 mensen omgekomen. Nog eens duizenden zijn ontheemd.

Volgens experten stemt de kracht van de cycloon overeen met een orkaan van categorie drie en kan die nog sterker worden, aldus het Rode Kruis. Volgens VN-informatie leven rond de 1,6 miljoen mensen in gebieden die kunnen getroffen worden door windsnelheden tot 120 kilometer per uur. De cycloon zou ook stormvloeden kunnen veroorzaken.

De weerdienst in Mozambique waarschuwde dat de storm binnen de 24 uur rond de 150 millimeter regen kan brengen naast rukwinden tot 200 kilometer per uur. De storm zal vermoedelijk donderdagavond nog in de provincie Sofala in de omgeving van de grootstad Beira aan land gaan. De lokale media berichtten onder aanhaling van regeringswoordvoerster Ana Comoana dat door overstromingen en rukwinden al 66 mensen om het leven zijn gekomen. De tropische storm Idai kan ook zware gevolgen hebben voor de buurlanden Zimbabwe en Malawi.

Mozambique wordt vaker door zware stormen getroffen. De cycloon Favio beschadigde of verwoestte in 2007 rond de 130.000 woningen en dwong tienduizenden mensen op de vlucht. Mozambique behoort volgens een VN-index tot de armste tien landen ter wereld.