STVV-aanvaller Daichi Kamada voor het eerst opgeroepen voor Japanse nationale ploeg

De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu heeft STVV-aanvaller Daichi Kamada voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg.

Japan oefent komende week tegen Colombia (22 maart) en Bolivia (26 maart). Kamada vervoegt bij de Samurai Blue zijn ploeggenoot bij STVV, verdediger Takehiro Tomiyasu. Hij was begin februari met Japan nog verliezend finalist op de Asian Cup. Nog een STVV-speler, Wataru Endo, die toen ook tot de selectie behoorde, is out met een hamstringblessure.

Junya Ito, die na de Asian Cup de overstap maakte naar Racing Genk, behoort eveneens niet tot de kern.

De 22-jarige Kamada, die door STVV gehuurd wordt van Eintracht Frankfurt, kent een uitstekend seizoen bij de Truienaars. In 25 officiële duels scoorde Kamada al dertien keer. STVV vecht komende zondag (om 18u00) in een onderling duel met AA Gent voor het laatste plekje in Play-off 1.