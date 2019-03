Opnieuw ebolacentrum in Congo platgebrand

In Oost-Congo is opnieuw een transitcentrum voor ebolapatiënten platgebrand. Woedende dorpelingen hebben in Mamboa in de provincie Noord-Kivu ook verschillende voertuigen van hulpverleners in brand gestoken. Dat verklaarde het hoofd van het district Lubero, Richard Nyembo, donderdag.

In februari werden in Noord-Kivu al twee ebolacentra aangevallen, waarna de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen zich uit de getroffen locaties terugtrok. De aanvallen en het wantrouwen van de bevolking gelden als een van de grootste hindernissen bij de bestrijding van de dodelijke epidemie.

In het transitcentrum in Mamboa worden patiënten onder strenge veiligheidsmaatregelen op een mogelijke ebola-infectie onderzocht. Zieke patiënten worden van daar naar een behandelingscentrum overgebracht. De aanval gebeurde nadat een mogelijk besmette patiënt was gestorven en een team van het centrum meer stalen wilde nemen.

Volgens de autoriteiten zijn tot dusver ongeveer 930 mensen met het uiterst gevaarlijke virus besmet, bijna 600 van hen zijn overleden. De epidemie is intussen uitgegroeid tot op de een na zwaarste ebola-uitbraak in de geschiedenis. Bij de zwaarste epidemie van ebola in West-Afrika kwamen in 2014/2015 meer dan 11.000 mensen om het leven.