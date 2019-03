‘De onsterfelijke’ is niet meer: de maffiabaas die zelfs vanuit de gevangenis moorden bleef bestellen

“De meest fascinerende figuur in de geschiedenis van de georganiseerde misdaad”: zo werd Carmine Persico omschreven door een openbaar aanklager in de VS. De bijnaam van Persico? ‘De onsterfelijke’. Omdat hij maar bleef terugkomen. Maar hij stierf uiteindelijk toch, op 85-jarige leeftijd. Na een lange carrière vol verraad, moorden en samenzwering, die al in zijn tienertijd begon.

Op de schoolbanken zitten is niets voor Carmine Persico. Vijftien jaar nadat hij in 1933 geboren wordt in Brooklyn, New York, weet hij al dat zijn toekomst in de misdaadwereld ligt. Zijn vader is nochtans een juridisch stenograaf, die voor meerdere advocatenkantoren in Manhattan werkt, maar een nobel beroep zoals dat van zijn vader wil de jonge Carmine niet. De schrik van de speelplaats die het lunchgeld van zijn klasgenootjes afpakt, dat is hij. Geen gewone.

De straat is waar Persico het liefst rondhangt en stoer doet. Op zijn vijftiende raakt hij betrokken bij een schietpartij tussen twee bendes, en twee jaar later wordt hij voor de eerste keer van moord beschuldigd. De jongeman wordt vrijgesproken, maar zijn reputatie is wel gevestigd. Hij richt zelf een maffiabende op, The Garfield Boys, en staat vanaf dat moment bekend als iemand met wie je niet solt.

Moord op beruchte Albert Anastasia

In 1957 is Persico 24 jaar wanneer hij echt zijn voet tussen de grote maffiosi zet. Op 25 oktober van dat jaar stapt Albert Anastasia, een maffiabaas die aan het hoofd staat van een van de grootste families, nietsvermoedend binnen bij de barbier in het Park Sheraton Hotel. De man zet zich neer voor een knip- en scheerbeurt wanneer twee mannen met sjaals over hun gezicht binnenlopen. Ze duwen de barbier uit de weg en openen het vuur op Anastasia. Hij verweert zich nog even, maar overleeft het niet.

1980: Persico wordt in handboeien naar de rechtbank van New York geleid. Foto: AP

Er zal nooit iemand veroordeeld worden voor de moord. De wereld der georganiseerde misdaad is er wel zeker van dat Persico deelgenomen heeft.

De slang

Persico is een meedogenloze gangster, die zich niet te beroerd voelt voor een moord meer of minder. Hij is een opportunist die doet wat nodig is om op te klimmen. Dat hij daarvoor zijn eigen groeperingen verraadt en zelfs zijn vrienden ombrengt, daar zit hij niet mee. Het levert hem de bijnaam ‘De slang’ op, die hij heel zijn leven zal haten. Wanneer hij eind 1963 benoemd wordt tot capo van de Colombo-familie, een van de vijf groten, weet hij dat hij is waar hij wil zijn.

Vanaf dan voert hij een echt schrikbewind op straat en houdt hij zich bezig met afpersen, woeker drijven, illegaal gokken en huurmoord. “Als er zaken te doen waren op straat, was Persico erbij”, zou een maffiafiguur over hem getuigen. Zelfs binnen zijn familie is iedereen bang van hem.

139 jaar in de gevangenis

Persico blijft opklimmen en komt aan het hoofd van de familie te staan. Door die vele misdaden achter zijn naam, zal Persico het grootste deel van zijn leven onder beschuldiging en in de gevangenis doorbrengen. Dat is geen probleem voor ‘De slang’: hij blijft zelfs achter tralies zijn familie leiden. Hij bestelt moorden en geeft instructies aan zijn familieleden over hoe ze zo veel mogelijk geld uit de zakken van onschuldige New Yorkers kunnen kloppen.

Mensen die hem gekend en onderzocht hebben, omschrijven ‘De onsterfelijke’ – een andere bijnaam omdat hij bleef terugkomen – als een man die voortdurend schommelde tussen charmant en extreem opvliegend. “Hij was de meest fascinerende figuur ooit in de wereld van de georganiseerde misdaad”, zegt Edward A. McDonald, een voormalig openbaar aanklager in de VS, in The New York Times. “Door zijn reputatie als slimme en taaie man, was hij al op zijn zeventiende een legende. Daarna groeide hij uit tot een held in bepaalde delen van Brooklyn.”

Van de 139 jaar celstraf die Persico toebedeeld kreeg, zat hij er uiteindelijk 33 uit. Hij stierf op 7 maart in zijn cel, aan complicaties van diabetes. Hij liet een vrouw, twee kinderen en vijftien kleinkinderen na.