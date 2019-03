“Danneels was ijverige pastoor” schrijft paus Franciscus in rouwtelegram

Paus Franciscus stuurde een rouwtelegram uit na het overlijden van Godfried Danneels. Hij noemt Danneels daarin een “ijverige pastoor”

“Het overlijden van kardinaal Danneels, aartsbisschop emeritus van Mechelen-Brussel, raakt me diep”, schrijft paus Franciscus. “Ik stuur mijn blijken van medeleven naar u en zijn familie, de bisschoppen van België, de geestelijken, de Godgewijde personen en de gelovigen die nu rouwen. De ijverige pastoor diende de kerk met toewijding, niet enkel in zijn bisdom, maar ook op een nationaal niveau als voorzitter van de Conferentie van de Belgische Bisschoppen, terwijl hij ook nog eens lid was van verschillende organisaties in Rome.”

De paus looft kardinaal Danneels omdat hij aandacht had voor de uitdagingen van de hedendaagse kerk. Hij wijst er voorts op dat Danneels een actieve rol opnam in verschillende bisschoppelijke synodes, waaronder die van 2014 en 2015 die over de familie gingen.

“Hij is nu naar God geroepen, op dit moment van zuivering en van de weg naar de Heropstanding van de Heer. Ik vraagt Christus, die het slechte en de dood overwon, om hem welkom te heten in Zijn vrede en vreugde. Als belofte van troost geef ik een speciale apostolische zegen aan jullie en de familie van de overleden kardinaal, de priesters, de gelovigen en iedereen die naar de uitvaart komt.”