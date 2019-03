Backpacker valt naakt te pletter na zonnegroet in Guatemala

Een 23-jarige Britse rugzaktoeriste is vorige week dinsdag om het leven gekomen in Guatemala. Catherine Shaw viel vermoedelijk ’s ochtends vroeg te pletter tijdens het maken van een zonnegroet.

Shaw viel in de buurt van het bij toeristen vaak bezochte Atitlan-meer honderd meter van een rots naar beneden. Ze werd maandag dood teruggevonden, in een kloof onderaan een berg een paar kilometer van het hostel in San Juan La Laguna waar ze verbleef.

Moord?

Lokale media suggereerden in eerste instantie dat de voormalig yogalerares verkracht, vermoord en van de klif gegooid zou zijn. Maar na een autopsie liet de Guatemalteekse politie weten dat daar geen enkel bewijs voor is, en ook de familie van de Engelse gelooft niet dat ze vermoord werd. Forensisch speurders zijn nog wel bezig met de zaak.

Matthew Searle, CEO van het Lucie Blackman Trust (dat Britten in het buitenland helpt), bevestigt dat van vuil spel vermoedelijk geen sprake is. Hij zegt in de Engelse pers dat Catherine “een enorme natuurliefhebster” was. “Ze was dol op de zonsopgang, en vond het mooi om die naakt tegemoet te treden.” Volgens Searle kan ze ook duizelig zijn geworden en gevallen, vertelt hij tegen de BBC.

“Spirituele week”

Verder is ook bekend dat de Engelse de dagen voor ze te pletter viel, gevast had en zich niet waste. Dat zou kunnen duiden op het feit dat ze bezig was een ritueel af te werken. Twee weken geleden had Shaw nog een Facebook-bericht geplaatst waarin ze zei dat ze “een spirituele week” tegemoet ging, en net daarvoor had de vrouw nog een nudistenfestival in Mexico bezocht.

Mogelijk speelden drugs wel een rol bij het ongeluk: volgens de eigenaar van het hostel liet weten dat hij denkt dat Shaw onder invloed was. Ze zou eerder ook koekjes hebben uitgedeeld waarvan sommige gasten high waren geworden. “Ze deed geen normale dingen”, aldus de eigenaar.