Festivalgangers van overal ter wereld onthullen hoeveel opofferingen ze maakten voor ticket Tomorrowland Winter

Van de 25.000 festivalgangers die dagelijks de sneeuw doorkruisen op Tomorrowland Winter, is slechts 30 procent Belgisch. Nog eens 28 procent is Frans. De rest? Die komt uit alle uithoeken van de wereld. Wat drijft hen zo ver van huis en hoeveel geld hebben ze over voor een retourtje Alpe d’Huez?

Canada, Koeweit, Colombia of Singapore: het zijn slechts enkele landen die tijdens het festival werden vertegenwoordigd door enthousiaste muziekfanaten. Trots dragen ze hun nationale vlag op de rug terwijl ze de bergen af skiën richting favoriete podium. Waarom ze van zover komen om enkele dagen in de sneeuw te ploeteren en dansen? “Omdat het gewoon de perfectie combinatie is”, zegt Abdullah (27) uit Koeweit. “Skiën en feesten tegelijkertijd, dat kan nergens anders.”

Coco (33) is fan van het eerste uur. Ze kwam al vijf keer naar Tomorrowland in Boom. “Ik ben echt dedicated”, zegt de goedlachse Duitse die al enkele jaren in Dubai woont. “Ik heb zelfs een Tomorrowland-tatoeage.”

