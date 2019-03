60 kilometer per uur op de snelweg? Minister Weyts is geen voorstander, maar wil zoveel mogelijk dynamische snelheid

“De regel blijft 120 per uur, maar op zoveel mogelijk plaatsen in Vlaanderen moeten we gaan naar dynamische snelheidsaanpassingen.” Dat antwoordde minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) donderdag in het Vlaams Parlement

Het was CD&V‘er Dirk de Kort die donderdag met een opmerkelijk idee naar het parlement kwam: “Verkeersexperts zijn het erover eens dat de beste garantie voor een vlot verkeer op de snelwegen bestaat uit een maximumsnelheid van ongeveer 60 kilometer per uur, met verkeer dat over twee of drie vakken rijdt. Daardoor wordt er veel minder versneld en geremd, en veel minder ingehaald en van rijvak gewisseld. Vooral rond de steden, waar er veel op- en afritten zijn, zou dit interessant zijn. Niet enkel voor de doorstroming, maar ook voor de luchtkwaliteit.”

Maar minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is naar eigen zeggen “geen voorstander van een algemene verlaagde snelheid op onze snelwegen”. Een snelheid van 120 kilometer per uur is volgens Weyts de beste keuze, aangevuld met een dynamische snelheidsaanpassing. Na de werken aan de Antwerpse Ring zal de snelheid over de volledige ringweg dynamisch zijn. “En dat zal ook het geval zijn voor de Ring rond Brussel, eenmaal die is aangepakt”, aldus Weyts. Hij wil de dynamische snelheid uitbreiden naar zoveel mogelijk plaatsen in Vlaanderen.