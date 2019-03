Patrice Evra stuurde vijf dagen voor hattrick tegen Atlético een bericht naar Cristiano Ronaldo: die zijn antwoord was goud waard

LEES OOK.Voltijdse bestaan als ‘vriendin van Cristiano Ronaldo’: wie is de 25-jarige Georgina, de vrouw achter de stervoetballer? (+)

LEES OOK.Hoe er amper sleet komt op ‘oudje’ Cristiano Ronaldo: “Geboren als profvoetballer? Onzin, hij heeft zichzelf gemaakt!” (+)

Patrice Evra, ex-ploegmaat van Ronaldo bij Manchester United en ex-Juve, plaatste donderdag namelijk een opmerkelijk bericht op Twitter. Daarbij toonde de Fransman een WhatsApp-gesprek met de aanvaller van 7 maart, vijf dagen voor de clash met Atlético dus.

“Bro, ik reken op jou voor de comeback in de Champions League. Ik heb nooit aan jou getwijfeld! Mensen lachen mij altijd uit als jij of Juventus verliezen”, stuurde Evra. Ronaldo antwoordde meteen en was duidelijk. “Ik weet het”, aldus de Portugees. “We gaan doorgaan bro. Thuis maken we ze af.”

“Zeker, Viva Ronaldo”, riep Evra terug, waarna Ronaldo moest lachen en een selfie stuurde. Vijf dagen later zou hij zijn woorden waarmaken met drie doelpunten en zo de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd rechttrekken voor de Oude Dame. Straf...

The only person in the world that can take the pressure and be the best player in the world like Michael Jordan is @Cristiano Ronaldo. Don’t try to tap the screen for his number. pic.twitter.com/WDl2j0dH0V