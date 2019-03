Premier Michel: “Met N-VA nog in regering had Francken waarschijnlijk ontslag moeten nemen”

Premier Charles Michel haalde donderdagmiddag opnieuw uit naar voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en de manier waarop die humanitaire visa toekende. Francken blijft zijn methode verdedigen als “het beste systeem dat mogelijk was”.

“Het is nu al twee maanden dat men terugkomt op die affaire rond de humanitaire visa. Ik ben al vrijwillig naar een hoorzitting in de Kamer gegaan, waar ik meer dan een uur lang uitleg heb gegeven over de procedure en de selectiecriteria. Dat men er blijft op terugkomen, ik zag het eigenlijk al aankomen. In tijden van verkiezingen zal dat wel logisch zijn”, zei Theo Francken (N-VA) donderdagmiddag in ‘Villa Politica’.

Hij reageerde daar geïrriteerd op de kritiek van zijn opvolger, minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD), die woensdag in de Kamer het systeem-Francken volledig ontspoord noemde. Ze haalde zo uit naar de praktijk van Francken om bij het toekennen van humanitaire visa aan Syriërs zijn eigen administratie buitenspel te zetten en tussenpersonen het vertrouwen te geven om namenlijsten op zijn kabinet in te dienen. Sinds 2015 gaf hij zo aan 1.500 Syriërs, hoofdzakelijk christenen, een visum.

Premier Charles Michel (MR) deed daar donderdagmiddag nog een schepje bovenop. “De feiten die we gisteren gehoord hebben, zijn bijzonder ernstig. Ik ben geshockeerd, zoals veel anderen waarschijnlijk. Was de regering niet in lopende zaken, dan was deze informatie nooit aan het licht gekomen. Misschien is dat net het geluk geweest van een staatssecretaris, omdat hij anders waarschijnlijk ontslag had moeten nemen”, sneerde Michel.

“Kon niet anders”

Francken blijft echter pal achter de manier staan waarop zijn administratie humanitaire visa uitdeelde. “Het systeem waarmee we gewerkt hebben, namelijk met tussenpersonen, is het beste systeem dat mogelijk was. Als je beslist om mensen te redden uit Syrië, dan kan dat nu eenmaal niet op een andere manier. Internationale organisaties zijn daar niet aanwezig en je kan moeilijk eigen ambtenaren naar Aleppo sturen”, zei hij in ‘Villa Politica’. “Je moet dus wel werken met mensen van de plaatselijke kerkgemeenschappen, en dat is precies wat we hebben gedaan.”

“In het overgrote merendeel van de gevallen is dat goed gegaan. Inderdaad, met een persoon liep het mogelijk fout, maar het is aan het parket en justitie om daarover te oordelen”, verwees Francken naar de affaire rond zijn partijgenoot Melikan Kucam. Die werd half januari opgepakt en aangehouden voor mensensmokkel, lidmaatschap van een criminele organi­satie, passieve omkoping en af­persing. Hij zou geld ontvangen hebben in ruil voor visa. “Dat neemt niet weg dat ik nog altijd resoluut achter het redden van die groep christenen sta.”

“Iedereen gescreend”

“Iedereen die met humanitaire visa naar België is gekomen, is op voorhand gescreend door Staatsveiligheid en door de antiterreurdienst Ocad”, aldus Francken. “Van de 1.500 Syriërs die naar ons land zijn gekomen, blijkt nu dat een iemand mogelijk banden heeft met Assad. Weet echter dat de legerdienst in Syrië verplicht is. Wat daar juist gebeurd is, weet ik niet. Bovendien is het deontologisch erg bedenkelijk dat mevrouw De Block informatie lekt uit een asieldossier.”

De N-VA’er ontkende verder dat de screening van asielzoekers door de Staatsveiligheid en het Ocad niet altijd even grondig gebeurde. “Als er een andere manier is om de achtergrond van die mensen te controleren, wil ik die graag horen”, zei Francken.