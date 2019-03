Komt Operatie Propere Handen in stroomversnelling? Parket geeft inzage in dossier van matchfixing, KV Mechelen en Waasland-Beveren wachten af

Het federaal parket heeft de onderzoekscoördinator van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdag toestemming gegeven om een aantal stukken van het matchfixingluik in het dossier “Operatie Propere Handen” in te kijken. De onderzoekscoördinator had daarom gevraagd om zijn eigen onderzoek te kunnen voeren. Dat onderzoek dreigt vooral bij KV Mechelen en Waasland-Beveren voor problemen te gaan zorgen, wat dan weer gevolgen kan hebben voor Beerschot-Wilrijk en Lokeren.

De KBVB had zich burgerlijke partij gesteld in het dossier van het federaal parket naar criminele organisatie in de voetbalwereld, valsheid in geschrifte, witwassen van geld en private corruptie. Onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen, die namens de KBVB het disciplinaire onderzoek naar wedstrijdvervalsing op het einde van vorig seizoen leidt, wilde zo inzage in het strafdossier van het parket. De onderzoekshandelingen die de KBVB kan uitvoeren zijn namelijk te beperkt om een voldragen onderzoek uit te voeren.

Ruim vijf maanden later hebben de onderzoeksrechter en het federaal parket het schriftelijke verzoek van de KBVB ingewilligd. “De toelating tot inzage en afschrift is beperkt tot een lijst van 35 stukken die relevant zijn voor de disciplinaire finaliteit en waarvan de vrijgave de belangen van het strafonderzoek niet in het gedrang brengt”, klinkt het in een mededeling.

Het onderzoek naar matchfixing in operatie “Propere Handen” gaat over de degradatiestrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren van vorig seizoen en spitst zich toe op Dejan Veljkovic: via de makelaar (en huidig spijtoptant) zouden enkele bestuursleden getracht hebben om de degradatiestrijd te beïnvloeden. Terwijl het ­gerechtelijk onderzoek nog volop bezig was, schoot de voetbalbond zelf ook in actie. De KBVB hoeft immers niet op de uitspraak door de strafrechter te wachten en kan zijn eigen onderzoek voeren.

In een reactie aan Belga liet onderzoekscoördinator Verhaegen, die de voorbije weken spelers, trainers, bestuursleden en stafleden van diverse clubs ondervroeg, dat zijn eigen onderzoek zo goed als afgerond is. Zijn eigen onderzoeksresultaten wil hij de komende dagen aftoetsen aan de elementen uit het gerechtelijk onderzoek.

Communicatie pas na 18 maart

De voetbalbond zal echter pas in de loop van volgende week, na 18 maart, voor het eerst over het onderzoek aangezien de bond op geen enkele manier de beslissende barragewedstrijd tussen Beerschot en KV Mechelen van aanstaande zaterdag (16 maart) wil beïnvloeden.

Let wel: ook die eerste communicatie zal nog niet de uitspraak zijn over al dan niet degradatie van KV Mechelen. Dat is een bevoegdheid van de Geschillencommissie in Hoger Beroep en die velt pas een oordeel nadat de onderzoekscoördinator het dossier aan de bondsprocureur heeft doorgespeeld. Het is wel de bedoeling dat half juni, bij de samenstelling van de reeksen, zowel de uitspraak van de commissie als het eventuele beroep bij het BAS behandeld is. Het wordt hoe dan ook een race tegen de klok om duidelijkheid te hebben vóór 30 juni, wanneer de klassementen definitief afgesloten worden.

Wat zegt het reglement?

Als bestuurders, trainers of spelers van KV Mechelen en/of Waasland-Beveren op de hoogte waren van pogingen tot wedstrijdvervalsing, hadden ze dat moeten melden aan de voetbalbond. Hebben ze dat nagelaten, dan is de straf even zwaar alsof ze de wedstrijd daadwerkelijk hebben vervalst: degradatie. In het geval van KV Mechelen is dat “naar de onmiddellijk lagere afdeling dan deze waarin ze uitkomt op het ogenblik van gezegde uitspraak”.

Wat zijn de gevolgen?

Als KV Mechelen en Waasland-Beveren vrijuit gaan, verloopt alles op puur sportieve gronden. Waasland-Beveren blijft dan in 1A en KV Mechelen promoveert, als het de barragewedstrijd zaterdag tegen Beerschot Wilrijk wint, naar 1A. Lokeren zakt dan naar 1B en Beerschot blijft in 1B.

Als KV Mechelen en Waasland-Beveren wel schuldig worden bevonden, zakt KV Mechelen – kampioen of niet – naar eerste amateurklasse en zakken de Waaslanders naar 1B. In dat geval blijft Lokeren alsnog in 1A en promoveert Beerschot-Wilrijk naar de hoogste klasse.

Als KV Mechelen schuldig wordt bevonden en op 1 mei de bekerfinale wint tegen AA Gent, mag het ook Europa niet in wegens geen Europese licentie. Maar ook AA Gent gaat dan als verliezende finalist Europa niet in, want het ticket van de bekerwinnaar gaat dan naar de nummer drie uit de competitie.

